美国和古巴推动关系正常化 卡斯特罗称古巴将迎来新时代

路透哈瓦那12月17日（记者 Daniel Trotta） - 美国和古巴在敌对逾半个世纪后同意推进两国关系正常化。古巴总统劳尔·卡斯特罗称赞两国周三具有里程碑意义的交换被俘人员活动，同时对美国总统奥巴马表示赞赏。

美国释放了三名已被定罪的古巴情报人员。作为交换，古巴释放了2009年被监禁的美国外援工作人员Alan Gross和一名被监禁近20年的情报人员。

“我们需要学习搁置分歧，以文明的方式相处，”卡斯特罗在电视讲话中说。卡斯特罗的讲话在哈瓦那的大街小巷引起一片欢呼声。在古巴，情报人员被视为英雄。

以行事低调闻名的卡斯特罗在电话讲话中没有发表胜利声明，但他称古巴情报人员的获释“为他们的家人和所有国民带来了巨大的喜悦”。

卡斯特罗对奥巴马同意交换被俘人员并推动同古巴发展新型关系表示赞赏。

“奥巴马总统作出的决定，值得我国人民的尊重和认可，”卡斯特罗说道。与此同时，奥巴马宣布美国将恢复同古巴的外交关系。

83岁高龄的卡斯特罗周三亲自前往哈瓦那国际机场，迎接在美国被监禁16年的三名古巴情报人员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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