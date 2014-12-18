美国和古巴推动关系正常化 卡斯特罗称古巴将迎来新时代

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透哈瓦那12月17日（记者 Daniel Trotta） - 美国和古巴在敌对逾半个世纪后同意推进两国关系正常化。古巴总统劳尔·卡斯特罗称赞两国周三具有里程碑意义的交换被俘人员活动，同时对美国总统奥巴马表示赞赏。
美国释放了三名已被定罪的古巴情报人员。作为交换，古巴释放了2009年被监禁的美国外援工作人员Alan Gross和一名被监禁近20年的情报人员。
“我们需要学习搁置分歧，以文明的方式相处，”卡斯特罗在电视讲话中说。卡斯特罗的讲话在哈瓦那的大街小巷引起一片欢呼声。在古巴，情报人员被视为英雄。
以行事低调闻名的卡斯特罗在电话讲话中没有发表胜利声明，但他称古巴情报人员的获释“为他们的家人和所有国民带来了巨大的喜悦”。
卡斯特罗对奥巴马同意交换被俘人员并推动同古巴发展新型关系表示赞赏。
“奥巴马总统作出的决定，值得我国人民的尊重和认可，”卡斯特罗说道。与此同时，奥巴马宣布美国将恢复同古巴的外交关系。
83岁高龄的卡斯特罗周三亲自前往哈瓦那国际机场，迎接在美国被监禁16年的三名古巴情报人员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。