古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗迎来89岁生日

路透哈瓦那8月13日（记者 Nelson Acosta） - 古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗周四迎来自己的89岁生日，他与玻利维亚总统莫拉莱斯和委内瑞拉总统马杜罗一起为自己庆生。

菲德尔·卡斯特罗因健康原因于2008年将权力移交给其弟劳尔·卡斯特罗。莫拉莱斯和马杜罗是古巴共产党政府的坚定支持者。

菲德尔·卡斯特罗的生日正好在美国国务卿克里对古巴进行历史性访问的前一天。克里将前往哈瓦那，出席近期重开的美国驻古巴大使馆的升旗仪式。这将为70年来美国国务卿首次访问古巴。

菲德尔·卡斯特罗早些时候在报纸上发表专栏文章为自己庆生。他在文章中痛斥美国为了自身利益，通过放弃金本位破坏世界经济。他还提到，尽管美古重新接触，但两国之间仍然横亘着一个明显的分歧。

从路透看到的图片中可以看到，菲德尔·卡斯特罗头戴棒球帽，身穿运动服配格子衫，与莫拉莱斯和马杜罗一起坐在车里。不清楚他们前往何处，菲德尔·卡斯特罗一直在哈瓦那过着深居简出的生活。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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