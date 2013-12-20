菲德尔·卡斯特罗盛赞劳尔·卡斯特罗与奥巴马互动

路透哈瓦那12月19日（记者 Marc Frank） -古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗周四盛赞弟弟劳尔·卡斯特罗在曼德拉追悼会上与美国总统奥巴马的互动，称他与奥巴马握手表现出了礼貌和尊严。

菲德尔·卡斯特罗首次就曼德拉去世置评，他在报纸上发表长篇专栏，赞扬曼德拉并回顾了古巴在结束种族隔离制度方面发挥的作用。

当初在一些国家领导人不愿大声抨击种族隔离制度的时候，菲德尔则公开抨击种族隔离制度。

菲德尔称：“我对劳尔同志（在悼念活动上）的卓越表现表示祝贺，尤其是他友好但坚定地问候美国政府首脑时表现出的坚定和尊严，他用英语问候说‘总统先生，我是卡斯特罗。’”

白宫则淡化两国首脑握手一事，称此事并非预先安排，不过是礼节而已。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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