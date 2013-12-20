菲德尔·卡斯特罗盛赞劳尔·卡斯特罗与奥巴马互动

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透哈瓦那12月19日（记者 Marc Frank） -古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗周四盛赞弟弟劳尔·卡斯特罗在曼德拉追悼会上与美国总统奥巴马的互动，称他与奥巴马握手表现出了礼貌和尊严。
菲德尔·卡斯特罗首次就曼德拉去世置评，他在报纸上发表长篇专栏，赞扬曼德拉并回顾了古巴在结束种族隔离制度方面发挥的作用。
当初在一些国家领导人不愿大声抨击种族隔离制度的时候，菲德尔则公开抨击种族隔离制度。
菲德尔称：“我对劳尔同志（在悼念活动上）的卓越表现表示祝贺，尤其是他友好但坚定地问候美国政府首脑时表现出的坚定和尊严，他用英语问候说‘总统先生，我是卡斯特罗。’”
白宫则淡化两国首脑握手一事，称此事并非预先安排，不过是礼节而已。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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