美国和古巴就恢复外交关系开始历史性谈判

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透哈瓦那1月21日（记者 Daniel Trotta） - 美国派赴古巴的代表团周三开始与古方谈判，旨在恢复两国的外交关系，并最终实现两国关系正常化。这是35年来美国派往古巴的最高级别代表团。
这是美国总统奥巴马和古巴最高领导人劳尔·卡斯特罗去年12月17日宣布双方谈判实现历史性突破以来首次举行的双边会议。
周三的谈判将聚焦移民问题，周四则将涉及恢复两国外交关系。
双方料将制定较长期的目标，古巴将寻求美国取消对古巴的贸易禁运，并要美国在支持恐怖主义的国家名单上去除古巴；美国则将向古巴施压，促使后者改善人权状况。
奥巴马拥有恢复与古巴恢复外交关系的行政权力，但是需要共和党控制的国会批准才能取消对古巴的贸易禁运。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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