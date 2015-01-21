美国和古巴就恢复外交关系开始历史性谈判

路透哈瓦那1月21日（记者 Daniel Trotta） - 美国派赴古巴的代表团周三开始与古方谈判，旨在恢复两国的外交关系，并最终实现两国关系正常化。这是35年来美国派往古巴的最高级别代表团。

这是美国总统奥巴马和古巴最高领导人劳尔·卡斯特罗去年12月17日宣布双方谈判实现历史性突破以来首次举行的双边会议。

周三的谈判将聚焦移民问题，周四则将涉及恢复两国外交关系。

双方料将制定较长期的目标，古巴将寻求美国取消对古巴的贸易禁运，并要美国在支持恐怖主义的国家名单上去除古巴；美国则将向古巴施压，促使后者改善人权状况。

奥巴马拥有恢复与古巴恢复外交关系的行政权力，但是需要共和党控制的国会批准才能取消对古巴的贸易禁运。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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