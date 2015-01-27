菲德尔·卡斯特罗似乎支持美古谈判

2015年1月22日在哈瓦那一家商店内拍到的古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗的肖像。 REUTERS/Alexandre Meneghini

路透哈瓦那1月26日 - 古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗周一的发言似乎支持古巴同美国的谈判。在美古两国去年12月17日宣布将恢复外交关系后，这是菲德尔·卡斯特罗首次谈及其宿敌。

“任何不暗示武力或动用武力、和平或协商解决美国同拉美人民或任何个人之间问题的方案，应当按照国际准则进行处理，”菲德尔·卡斯特罗在声明中称。

“我们一贯保护同世界各国人民的合作和友谊，这些人中也包括我们的政敌。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。