菲德尔·卡斯特罗似乎支持美古谈判

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透哈瓦那1月26日 - 古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗周一的发言似乎支持古巴同美国的谈判。在美古两国去年12月17日宣布将恢复外交关系后，这是菲德尔·卡斯特罗首次谈及其宿敌。
“任何不暗示武力或动用武力、和平或协商解决美国同拉美人民或任何个人之间问题的方案，应当按照国际准则进行处理，”菲德尔·卡斯特罗在声明中称。
“我们一贯保护同世界各国人民的合作和友谊，这些人中也包括我们的政敌。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。