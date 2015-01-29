古巴领导人警告美国勿干涉本国内政

路透圣何塞1月28日（记者 Enrique Pretel） - 古巴领导人劳尔·卡斯特罗周三称，古巴不会接受美国对其内政的任何干涉，干涉内政会让美古重新接触“毫无意义”。

美国助理国务卿贾可布森（Roberta Jacobson）此前访问古巴，同古巴官员就恢复两国外交关系进行了磋商。贾可布森是35年来访问古巴的最高级别美国政府官员。贾可布森在访问期间还与古巴异见人士会面，令古巴官员感到恼怒。

“种种迹象显示，（美方的）目的是通过经济、政治和通讯手段，来煽动人为的政治反对势力，”劳尔·卡斯特罗在哥斯达黎加召开的一次峰会上说。

“如果这些问题没有解决，古巴同美国之间这种外交上的重新接触会变得毫无意义，”他说。

尽管劳尔·卡斯特罗对美国可能通过放宽通讯接入限制以及互联网手段，试图煽动古巴国内的反对势力感到担心，但他明确表示自己致力于推动美古谈判。

劳尔·卡斯特罗还呼吁美国总统奥巴马行使行政权力解除对古巴数十年来的经济封锁，称美方可将放宽通讯行业限制的政策措施延伸到其他经济领域。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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