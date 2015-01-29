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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 29日 星期四 13:45 BJT

古巴领导人警告美国勿干涉本国内政

古巴领导人劳尔·卡斯特罗周三称，古巴不会接受美国对其内政的任何干涉，干涉内政会让美古重新接触“毫无意义”。路透
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