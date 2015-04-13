奥巴马和劳尔·卡斯特罗举行美古两国近60年来最高级别会晤

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透巴拿马城4月11日 （记者 Matt Spetalnick/Dave Graham） - 美国总统奥巴马周六与古巴领导人劳尔·卡斯特罗举行了两国近60年来最高级别会谈，在经历数十年敌对状态后，双方在持续改善两国关系上达成共识。
奥巴马称双方的非公开会谈具有“历史性意义”，并称两国现在可以结束冷战时期的敌对状态了，但他表示将继续就民主与人权问题向古巴施压。
“显然，我们两国政府间仍然会有深刻和重大的分歧，”奥巴马在巴拿马与卡斯特罗会谈时表示。
奥巴马称，他认为双方均可能会提出对对方政策的关切，但仍然可以共同提升商业、旅游与外交关系。
“冷战已经结束……古巴对美国已经不是一个威胁，”奥巴马稍后对媒体表示。
去年12月，美国和古巴达成了一项具有里程碑意义的协议，双方宣布将共同推进两国关系正常化，包括恢复自1961年起被美国中断的两国外交关系。
奥巴马称，他决定废除美国长期以来对古巴的政策，因为公开对抗和经济制裁等旧有策略未能迫使古巴发生重大改变，是时候尝试新策略了。
“我们愿意探讨一切，但我们需有耐心，要非常耐心。在某些事情上，我们将会达成一致；而在其他一些事情上，我们还会有不同看法，”现年83岁的劳尔·卡斯特罗说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。