美国古巴下周会谈 商讨重开大使馆事宜

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿5月14日 - 美国国务院一位官员周四称，美国和古巴的谈判代表将于下周会谈，商讨重开大使馆事宜，这是两国寻求恢复外交关系的步骤之一。
该官员向路透表示，会谈将于5月21日在华盛顿举行。
该官员称，会谈将聚焦于围绕在哈瓦那和华盛顿重开大使馆需采取的具体措施。
这是自美国总统奥巴马4月14日宣布决定将古巴从支持恐怖主义的国家名单上剔除以来，双方首次举行会谈。
奥巴马和古巴总统劳尔·卡斯特罗去年12月17日宣布，将为恢复两国外交关系而努力。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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