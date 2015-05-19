古巴称具备与美国恢复外交关系的有利条件

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透哈瓦那5月18日 （记者 Daniel Trotta） - 古巴周一称，具备与美国恢复外交关系的有利条件。
两国定于周四在华盛顿举行第四轮恢复外交关系的谈判。双方在1961年终止了外交关系。
古巴外交部美国事务副主管Gustavo Machin称，尽管谈判已取得进展，双方仍需在外交官行为守则上达成协议。
古巴想要美国停止新闻媒体和互联网的训练课程，认为这些课程是颠覆性的，并且违反了维也纳外交关系公约。
“我们没看到有障碍，而是看到了要解决和讨论的问题，”Machin说道。
Machin拒绝预测两国要多久将能够达成协议，但称周四的会议可能是最后的一次会议。
美国上月称，计划将古巴从美国确定的支持恐怖主义的国家名单上移除，自5月29日起生效。古巴被列入该名单使一些与古巴做生意的企业受到美国制裁，并且阻碍了银行处理古巴在美国的账户。
Machin称，这个决定，加之（美国）帮助古巴找到银行，为“重建外交关系创造了有利条件”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。