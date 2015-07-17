古巴称不确信美国已放弃推动古巴“政权更迭”

路透哈瓦那7月16日 （记者 Daniel Trotta） - 古巴外交部一名官员周四称，古巴仍不确信美国已放弃推翻古巴共产党政权的企图，尽管美国总统奥巴马已公开否认推动古巴“政权更迭”。

两国将于下周一恢复已中断54年的外交关系，古巴称美国需放弃其推动古巴政权更迭的政策，从而改善两国整体关系。

今年4月奥巴马在巴拿马美洲峰会期间与古巴总统劳尔·卡斯特罗会晤，奥巴马在新闻发布会上称：“对于古巴，我们未在推动政权更迭。”

“你得对（奥巴马）总统的言辞表示欣赏……但还是要看看实际发生的情况。”古巴外交部美国事务副主管马钦（Gustavo Machin）向记者表示。

他补充道：“我们没有看到任何表明实际改变的证据。”

马钦提到美国一项通常被称为“古巴民主项目”的年度预算，古巴将该项目视为企图破坏古巴政府和社会主义政治体系。

“我们认同（奥巴马）总统的声明，但你必须看事情的实际效果，不是吗？”马钦说。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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