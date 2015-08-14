克里出访古巴 为美驻古使馆重开主持升旗仪式

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透哈瓦那8月14日 （记者 Daniel Trotta） - 美国国务卿克里周五出访古巴，将主持美国驻古巴大使馆重开升旗仪式。美国驻古使馆的重开是美古两国关系解冻的又一标志性步伐。
美国国旗54年来将首次在美国驻古巴大使馆升起。近四周前，美国和古巴正式恢复外交关系，并将驻对方外交机构升级为大使馆。
古巴7月20日在华盛顿驻美大使馆举行了升旗仪式，美国直等到克里能出访古巴时才进行仪式。
克里是70年来首位出访古巴的美国务卿，他的助手们、国会成员以及1961年1月在古巴最后降下美国国旗的三位美国海军陆战队成员将一道出席升旗仪式。1959年古巴革命后，双方关系恶化，华府中断了与古巴的外交关系。
奥巴马政府称，华府试图通过孤立迫使古巴发生改变的长期政策未能奏效。克里行前对西班牙语电视台Univision称，他希望看到“转变”开始发生。
“更多人将前往（古巴）旅行。（两国）会有更多交流。更多家庭将得以重聚。我们也希望古巴政府自身作出将开始引发改变的决策。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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