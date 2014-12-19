奥巴马对古巴摇橄榄枝 为希拉里参加大选送上厚礼

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月18日（记者 Steve Holland） - 可能代表民主党角逐2016年美国总统宝座的希拉里看到了一份政治大礼，并迅速把握住这个机会。

当同属民主党人的总统奥巴马本周放宽美国对古巴政策时，希拉里跟进表示支持。

尽管共和党人反对与古巴恢复外交关系，奥巴马此举可以在影响力日趋增大的拉美族裔选民中巩固民主党的支持率，并吸引渴望与古巴进行商贸往来的农业州选民的支持。

奥巴马的单方面举措已经轻度撼动了2016年大选格局，凸显出共和党内部的分歧且可能使民主党获益。他不久之前推出的移民改革法案也令民主党获得支持。

同样可能角逐2016年总统大选的杰布·布什和马可·卢比奥秉持共和党传统上对古巴的强硬态度，猛烈抨击了奥巴马的做法。但来自肯塔基州的共和党参议员兰德·保罗则支持这一新政。

可能角逐总统大选的兰德对西弗吉尼亚一家电台称，对古巴长达50年的封锁“没有奏效”。

昔日在奥巴马政府担任国务卿的希拉里也表示，之前对古巴的封锁政策没有奏效。在她的回忆录《艰难抉择》（Hard Choices）中，希拉里敦促奥巴马改变这一政策。她周三发表声明欢迎奥巴马改变对古巴政策。

民主党人表示，希拉里支持奥巴马改变对古巴政策可能帮助她在关键州佛罗里达赢得拉美族裔选民的支持，尤其是其中年轻人的支持，他们不像其老一辈一样坚定地反对古巴政府。

150万古巴裔美国人中约80%居住在佛罗里达州。

“我想可能有助于她赢得（其中）年轻人的支持，”民主党策略专家Bud Jackson谈到希拉里时表示。

美国政府对古巴政策的转变在依赖于农业、酒店等经济的州也可能大受欢迎，甚至喜欢看到最优秀的古巴棒球选手登陆美国职棒大联盟的球迷们也会鼎力支持。

今年7月至10月间对美国3.1万名成年人进行的一份路透/益普索（Ipsos）民调显示，美国人相当程度上对与古巴外交破冰表示赞同。约五分之一受访者表示反对，有43%则表示支持，约37%不很确定。（完）