美国古巴下周会谈 商讨重开大使馆事宜

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月14日 - 美国国务院一位官员周四称，美国和古巴的谈判代表将于下周会谈，商讨重开大使馆事宜，这是两国寻求恢复外交关系的步骤之一。
该官员向路透表示，会谈将于5月21日在华盛顿举行。
该官员称，会谈将聚焦于围绕在哈瓦那和华盛顿重开大使馆需采取的具体措施。
这是自美国总统奥巴马4月14日宣布决定将古巴从支持恐怖主义的国家名单上剔除以来，双方首次举行会谈。
奥巴马和古巴总统劳尔·卡斯特罗去年12月17日宣布，将为恢复两国外交关系而努力。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元