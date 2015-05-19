古巴称具备与美国恢复外交关系的有利条件

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那5月18日 （记者 Daniel Trotta） - 古巴周一称，具备与美国恢复外交关系的有利条件。

两国定于周四在华盛顿举行第四轮恢复外交关系的谈判。双方在1961年终止了外交关系。

古巴外交部美国事务副主管Gustavo Machin称，尽管谈判已取得进展，双方仍需在外交官行为守则上达成协议。

古巴想要美国停止新闻媒体和互联网的训练课程，认为这些课程是颠覆性的，并且违反了维也纳外交关系公约。

“我们没看到有障碍，而是看到了要解决和讨论的问题，”Machin说道。

Machin拒绝预测两国要多久将能够达成协议，但称周四的会议可能是最后的一次会议。

美国上月称，计划将古巴从美国确定的支持恐怖主义的国家名单上移除，自5月29日起生效。古巴被列入该名单使一些与古巴做生意的企业受到美国制裁，并且阻碍了银行处理古巴在美国的账户。

Machin称，这个决定，加之（美国）帮助古巴找到银行，为“重建外交关系创造了有利条件”。（完）