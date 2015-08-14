克里出访古巴 为美驻古使馆重开主持升旗仪式

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Daniel Trotta
路透哈瓦那8月14日 - 美国国务卿克里周五出访古巴，将主持美国驻古巴大使馆重开升旗仪式。美国驻古使馆的重开是美古两国关系解冻的又一标志性步伐。
美国国旗54年来将首次在美国驻古巴大使馆升起。近四周前，美国和古巴正式恢复外交关系，并将驻对方外交机构升级为大使馆。
古巴7月20日在华盛顿驻美大使馆举行了升旗仪式，美国直等到克里能出访古巴时才进行仪式。
克里是70年来首位出访古巴的美国务卿，他的助手们、国会成员以及1961年1月在古巴最后降下美国国旗的三位美国海军陆战队成员将一道出席升旗仪式。1959年古巴革命后，双方关系恶化，华府中断了与古巴的外交关系。
奥巴马政府称，华府试图通过孤立迫使古巴发生改变的长期政策未能奏效。克里行前对西班牙语电视台Univision称，他希望看到“转变”开始发生。
“更多人将前往（古巴）旅行。（两国）会有更多交流。更多家庭将得以重聚。我们也希望古巴政府自身作出将开始引发改变的决策。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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