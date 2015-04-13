奥巴马和劳尔·卡斯特罗举行美古两国近60年来最高级别会晤

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路透巴拿马城4月11日 （记者 Matt Spetalnick/Dave Graham） - 美国总统奥巴马周六与古巴领导人劳尔·卡斯特罗举行了两国近60年来最高级别会谈，在经历数十年敌对状态后，双方在持续改善两国关系上达成共识。

奥巴马称双方的非公开会谈具有“历史性意义”，并称两国现在可以结束冷战时期的敌对状态了，但他表示将继续就民主与人权问题向古巴施压。

“显然，我们两国政府间仍然会有深刻和重大的分歧，”奥巴马在巴拿马与卡斯特罗会谈时表示。

奥巴马称，他认为双方均可能会提出对对方政策的关切，但仍然可以共同提升商业、旅游与外交关系。

“冷战已经结束……古巴对美国已经不是一个威胁，”奥巴马稍后对媒体表示。

去年12月，美国和古巴达成了一项具有里程碑意义的协议，双方宣布将共同推进两国关系正常化，包括恢复自1961年起被美国中断的两国外交关系。

奥巴马称，他决定废除美国长期以来对古巴的政策，因为公开对抗和经济制裁等旧有策略未能迫使古巴发生重大改变，是时候尝试新策略了。

“我们愿意探讨一切，但我们需有耐心，要非常耐心。在某些事情上，我们将会达成一致；而在其他一些事情上，我们还会有不同看法，”现年83岁的劳尔·卡斯特罗说道。(完)