奥巴马计划将古巴从支持恐怖主义国家名单上移除

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路透华盛顿4月14日 （记者 Matt Spetalnick/Daniel Trotta） - 美国总统奥巴马周二向美国国会表示，他计划将古巴从美国确定的支持恐怖主义的国家名单上移除，为恢复美国与古巴的外交关系、重开关闭了半个多世纪的两国使馆铺路。

在巴拿马美洲峰会期间，美国总统奥巴马与古巴领导人劳尔·卡斯特罗上周六举行了两国近60年来最高级别会谈。

古巴政府称，只要古巴仍在美国确定的支持恐怖主义的国家名单上，两国就没有可能恢复正常关系。去年12月17日，奥巴马和劳尔·卡斯特罗共同宣布两国取得外交突破之后，奥巴马下令对古巴的状态进行复核。

1982年，古巴因资助非洲和拉丁美洲的反抗运动而被列入该名单，但古巴早已停止了对外国反抗运动的支持。但是古巴在该名单上，限制了其进入国际银行与海外金融市场的能力。

“古巴政府欢迎美国总统奥巴马作出的公平决定，将古巴从一个古巴原本就不该被列入的名单上移除，”古巴外交部负责美国事务的官员约斯非纳·维达尔（Josefina Vidal）在一份声明中表示。

美国国务卿克里在一份声明中称，古巴“曾因支持拉丁美洲的武装革命”被列入名单”，但是“自1982年以来，情况已经发生改变”。

在向国会提交的报告中，奥巴马指出“古巴政府在过去六个月内没有向国际恐怖主义提供任何支持，”并且“古巴政府已经承诺未来不会支持国际恐怖主义行径”。

在奥巴马的决定生效前，国会有45天时间对此作出考量，除非国会参众两院非常令人意外地通过联合决议，否则议员们无法阻止奥巴马的决定。(完)