古巴将接收恢复美古外交关系的美方照会

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那6月30日 - 古巴周二称，该国临时外长梅迪纳（Marcelino Medin）周三将迎接美国驻古巴利益代表处主任Jeffrey DeLaurentis，后者将转交美国总统奥巴马致古巴领导人劳尔·卡斯特罗有关恢复古美两国外交关系的照会。

美国官员此前称，奥巴马政府周三将宣布美国已经与古巴达成了重开大使馆和恢复外交关系的协议。

古巴外交部在声明中称，Jeffrey DeLaurentis将向梅迪纳呈交照会。(完)