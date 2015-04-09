美洲峰会前夕古巴表态坚定支持委内瑞拉

路透哈瓦那4月8日 （记者 Nelson Acosta） - 古巴周三称，即使正在寻求改善与美国的关系，古巴仍将坚定地与委内瑞拉站在一边，并在美洲峰会召开前就美国对委内瑞拉的政策提出批评。

美国上月宣布委内瑞拉为国家安全威胁，并下令对七名委内瑞拉官员实施制裁。古巴副总统米格尔?迪亚兹-卡纳尔（Miguel Diaz-Canel）对美国的决定发出强烈批评。

“没人可以认为，在古巴正在尝试改善与美国关系之时，古巴对委内瑞拉的支持是附带条件的，”迪亚兹-卡纳尔在哈瓦那对媒体表示。

“如果他们攻击委内瑞拉，就等同于攻击古巴。古巴将一直站在委内瑞拉的一边，”他说道。

在委内瑞拉前领导人查韦斯当政期间，委内瑞拉成了古巴最亲密的盟友及其最重要的资助国。

当劳尔·卡斯特罗与美国总统奥巴马于去年12月宣布双方将恢复全面外交关系、寻求改善贸易之时，拉美各国政府普遍对此表示欢迎。

但当美国3月9日宣布对委内瑞拉高官实施制裁以后，对奥巴马转变政策的赞扬就减少了。本周将在巴拿马召开的美洲峰会仍会面临这一争议。

美国国务卿克里的高级助手托马斯·香农周三在加拉加斯与委内瑞拉的高层领导人会晤，努力缓和两国的紧张关系。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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