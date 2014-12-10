Cubist专利权案虽遇挫 默克仍不改收购初衷

路透12月9日 - 美国第二大制药商默克(MRK.N)周二表示，将继续推进以84亿美元收购Cubist Pharmaceuticals IncCBST.O的计划。虽然一项法庭裁定可能会加速Cubist畅销药品的非专利药(generic drug)推出，但默克仍预计该交易可提升公司长期获利。

默克股价收盘跌3.02%，报60.0100美元。Cubist收跌4.74%，报95.83美元。

默克上周五宣布计划收购Cubist。后者的旗舰产品是获得普遍使用的皮肤感染抗生素药物Cubicin。此项交易可使默克进军抵抗超级病菌的药物市场。

美国特拉华州联邦地区法官Gregory Sleet周一判决Cubicin的四项专利无效，并裁定Hospira IncHSP.N最快可在2016年推出Cubicin的非专利药，比华尔街预期时间提前两年。

默克在周二的新闻稿中表示，仍预计会在2015年第一季度完成收购Cubist的交易，并称可能会对Sleet的裁决提起上诉。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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