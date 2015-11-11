特写：中国环球租赁加入更换人民币贷款利率基准行列

路透香港11月9日 - 中国环球租赁有限公司一笔现有境外人民币贷款不再以离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)作为利率基准，转而采用中国人民银行的基准利率，以节省成本。此举加剧关于此类贷款定价宜采取什么基准的争论。

这是今年以来改变离岸人民币贷款利率基准的第二个案例，表明在中国去年11月以来六度降息之后，越来越多的中国借款方考虑趁机降低利息成本。

今年10月，英大汇通融资租赁有限公司从台湾银行业者获得一笔6亿元人民币(9,500万美元)的三年期境外贷款，利率为中国人民银行基准利率的90%。

虽然中国境内利率不断下降，但自从中国8月份安排人民币兑美元贬值以来，境外流动性却已下降。CNH Hibor以前是借款人青睐的离岸人民币贷款基准，在8月份触及纪录高点。

中国环球租赁10月22日与贷款人签署了关于15亿元三年期境外贷款的补充协议，这笔贷款是2014年5月签署的。

消息人士说，中国环球租赁9月请求银行将利率从三个月期离岸人民币香港银行同业拆息加码240个基点，改为中国人民银行基准利率的103%。台湾银行香港分行为协调行。

据消息人士称，中国环球租赁还将新的利率底限设为三个月期离岸人民币香港银行同业拆息加码120个基点。这次修改之前，利率底限为3.85%。

中国自去年11月以来六次下调贷款利率，一年期至五年期贷款利率目前为4.75%。

8月25日，三个月期CNH Hibor跳升至6.62%，为2013年6月问世以来最高。该利率上周三报3.76%。

以周三的利率水准计算，改变利率基准后，中国环球租赁可以节省126.75个基点的利率。

“中国央行降息后，境内贷款变得便宜许多。因此对中国环球租赁来说，这笔交易原来的利率太高了。而且人民币贬值后，CNH Hibor在8月出现很大波动，”一参贷行的贷款人士说。

台湾银行香港分行、中国信托商业银行、第一商业银行和野村是这笔15亿元人民币贷款交易的牵头行兼簿记行，另有六家台湾的银行参贷。消息人士称，其中一家银行因未获内部批准修改利率基准，中国环球租赁向这家银行偿还了贷款。

**青睐哪个基准利率**

此举凸显出要在境外为人民币贷款建立基准的难度，境外银行可以不受央行的影响，自由设定贷款利率。一些消息人士说，在中国政府下调基准贷款利率后，中国借款人倾向于采用中国央行的基准利率，因为他们对这一利率更为熟悉。但消息人士也称，对于境外银行来说，CNH Hibor比中国央行的基准利率更能代表他们人民币融资成本。

“我们青睐CNH Hibor，因为它更接近台湾银行业的人民币融资成本。但我认为，由于中国可能会进一步调降基准贷款利率，中国央行的基准利率将在境外联贷中变得更常用，”一家台湾银行的贷款人员说。

“中国企业之前确实办理了一些参考央行基准利率的境外人民币联贷，中国重汽就是其中之一。但我们近来并没有看到很多这类案子，因为我们没办法与借款人就定价达成共识。尤其是在中国央行降息后，这些企业宁愿在境内贷款，”香港一家中资银行的贷款人员说。

CNH Hibor由香港财资市场公会推出，根据15-18家活跃于香港银行间人民币同业拆借市场的报价银行所报利率计算得出。截至10月22日共有16家报价银行，其中包括七家中资银行，两家香港银行以及七家外资银行。

不过，并不是所有人都相信采用CNH Hibor作为基准是合适的。“我们还没有看到足够多的离岸人民币贷款案，因而无法判定中国央行的基准利率和CNH Hibor到底哪一个更适合作为基准利率。银行和借款人有不同的看法，”另一位香港外资银行的银行家说。

“从当前数量有限的CNH Hibor贷款案来看，银行都设定了固定的利率底线以保护他们的收益。这显然表明CNH Hibor或许不能反映出银行的实际离岸人民币融资成本。”(完)