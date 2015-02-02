油价反弹推升商品货币 澳元静候央行利率决定

路透悉尼2月3日 - 加元和挪威克朗周二早间守住可观涨幅，受益于油价进一步反弹。其它商品货币亦受到油价上扬提振。

美元兑日圆和欧元暂时表现平静，此前遭受重挫的货币目前扳回部分失地。加元兑美元CAD=D4涨至1.2557加元，脱离近六年低位1.2800。

挪威克朗兑美元上涨至7.6142，过去两个交易日累计上涨2.3%。挪威克朗兑欧元EURNOK=R亦上扬，欧元一度跌至两个月低点8.6292克朗。

油价周一劲扬，过去两个交易日累积攀升11%，因部分投资者押注油价在经历长达七个月的跌势后已经触底，但部分市场人士仍持谨慎态度。

澳元和新西兰元等其他商品货币也脱离低点。

新西兰元兑美元NZD=D4升穿0.73美元，远离周五触及的四年低位0.7215。澳元兑美元AUD=D4涨至0.78美元上方，脱离近六年低点0.7720。

目前关注焦点为0330GMT出炉的澳洲央行政策决定，外界高度预期该央行将宣布降息。

债券市场暗示澳洲央行将2.5%的利率下调25个基点的可能性为62%，加拿大和新西兰央行最近几周意外转为温和立场后，澳洲央行降息预期大幅上升。

分析师预计，澳洲央行不是降息，就是为3月举行的下次会议放宽政策奠定基础。若澳洲央行维持利率不变，则澳元肯定会出现空头回补涨势。

“鉴于当前市场走势，若不降息，市场可能感到失望。即便暗示不久可能降息的温和声明，也不会对澳元产生太大压力，”德意志银行分析师在致客户的报告中说。

美元兑日圆与欧元则是在熟悉的区间交投。美元兑日圆JPY=周二报117.61日圆，从周一所及116.65日圆的低位反弹。

美元过去两周大多在117.00至119.00日圆区间来回摆荡，没有太多迹象显示其将再度测试12月所创下的八年高位121.86日圆。

欧元EUR=报1.1333美元，在11年低位1.1098美元找到一个底部后几无变动。过去几个交易日欧元守在1.1262-1.1384美元的区间。

欧元兑日圆EURJPY=R报133.38日圆，上周触及17个月低位130.16日圆后，同样在此一价位附近狭幅波动。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1338 1.1340 -0.02 -6.27 1.2097

美元/日圆 JPY= 117.62 117.58 +0.03 -1.72 119.68

欧元/日圆 EURJPY=R 133.36 133.34 +0.01 -7.89 144.78

美元/瑞郎 CHF= 0.9275 0.9283 -0.09 -6.70 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5029 1.5038 -0.06 -3.49 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2574 1.2566 +0.06 +8.23 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7798 0.7801 -0.04 -4.53 0.8168

新西兰元/美元 NZD= 0.7297 0.7296 +0.01 -6.41 0.7797

澳元/日圆 AUDJPY=R 91.720 91.740 -0.02 -6.17 97.750

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 85.830 85.790 +0.05 -8.02 93.310

英镑/日圆 GBPJPY=R 176.77 176.82 -0.03 -5.16 186.38

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.0679 1.0670 +0.08 +2.01 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 许娜/张荻/杜明霞/陈宗琦；审校 戴素萍/孙茉莉/李婷仪)

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