欧元集团主席称货币政策未到极限 进一步行动需谨慎而为

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透上海2月26日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五称，货币政策还没有到极限，但各央行采取进一步提振经济的行动时，必须要谨慎而为，确保其有效。
迪塞尔布洛姆是在回答下述问题做出上述表示的：鉴于全球许多国家利率已经为负数，央行政策在扶助经济增长方面的能力是否已达极限？
“我认为货币政策并未耗尽，还有可以发挥的空间，但应以非常合适的方式来设计，才能保持政策的有效性，才能对经济产生我们需要的效果，”迪塞尔布洛姆在参加G20财长与央行官员会议间隙对记者说。
他还表示，在欧元区，欧洲央行(ECB)和各国财长们都了解量化宽松(QE)政策的潜在风险，但并没有立即的威胁。
“ECB的...扩张性货币政策促进经济复苏，我们需要了解QE政策可能带来的潜在风险，”迪塞尔布洛姆说。
“ECB对此非常了解，在政治层面也是这样。我认为目前欧洲没有任何泡沫，”他说。(完)
(编译 白云/艾茂林; 审校 蔡美珍/陈宗琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。