欧元集团主席称货币政策未到极限 进一步行动需谨慎而为

路透上海2月26日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五称，货币政策还没有到极限，但各央行采取进一步提振经济的行动时，必须要谨慎而为，确保其有效。

迪塞尔布洛姆是在回答下述问题做出上述表示的：鉴于全球许多国家利率已经为负数，央行政策在扶助经济增长方面的能力是否已达极限？

“我认为货币政策并未耗尽，还有可以发挥的空间，但应以非常合适的方式来设计，才能保持政策的有效性，才能对经济产生我们需要的效果，”迪塞尔布洛姆在参加G20财长与央行官员会议间隙对记者说。

他还表示，在欧元区，欧洲央行(ECB)和各国财长们都了解量化宽松(QE)政策的潜在风险，但并没有立即的威胁。

“ECB的...扩张性货币政策促进经济复苏，我们需要了解QE政策可能带来的潜在风险，”迪塞尔布洛姆说。

“ECB对此非常了解，在政治层面也是这样。我认为目前欧洲没有任何泡沫，”他说。(完)