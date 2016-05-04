香港《信报》：货币协议站不住脚 宁信其有假当真炒

（5月4日社评）

踏入五穷月，港股「好嘅唔灵丑嘅灵」，恒指首个交易日挫近四百点。另一边厢，饱受日圆强势困扰的东瀛股市，在宪政纪念日休市三天前连跌五个交易日，与日圆升势呈现「完美背驰」。

日本财相麻生太郎上周末「出口术」，扬言极度关注日圆强势，惟美国财政部几乎于同一时间把日本、中国、德国、南韩、台湾五大贸易对手列入滙率操控观察名单，「适时」向可能采取干预行动遏抑圆滙的日本发出警告。美国这一表态，令麻生之言更像空口讲白话，日圆涨风变本加厉。

「众地勿企」虽是金融市场的传统智慧，但山姆大叔不容干预态度明确，日本当局对强圆又显得束手无策，难怪炒家肆无忌惮，日圆长仓规模之大前所未见。

自从二十国集团（G20）财长于二月二十七日发表《上海公报》以来，主要经济体就货币战「停火」达成共识之说便不胫而走，不少论者索性把这项传闻跟以美国为首的发达国一九八五年联手逼日圆和西德马克（两德其时尚未统一，遑论欧罗面世）升值、达成《广场协议》（Plaza Accord）相提并论。

货币战停火云云，迄今无法证实，惟《上海公报》发表后，圆滙在日本央行实施负利率下不跌反升，衰败经年的商品市场亦有一洗颓风之兆；拜资源板块报复性反弹所赐，环球股市尤其新兴市场全面改观。随着外滙储备止跌回稳，困扰中国多时的资本外流和人民币贬值压力得以纾缓，取而代之的是内地一线楼市以至商品期货炒风大作，要劳烦当局出手压之。

全球三大央行中，美国联储局在加息上放慢手脚，欧洲央行行长德拉吉明言利率或毋须进一步下调，日本央行上周更一反市场预期，按兵不动半招不出。在日圆、欧罗双双转强下，美滙指数失守九十三水平。

G20上海会议距今虽已两个半月，惟在全球投资者走出年初恐慌、金融市场归于稳定的背景下，投机分子乐于把「秘密协议」假当真炒，决策者对是否确有其事模棱两可，为市场留下无尽想像空间；论者则宁信其有，继续围绕传闻借题发挥。评论界锲而不舍，从《金融时报》著名专栏作家戴维斯（Gavyn Davies）上月底仍以〈有没有新的《广场协议？》〉（Is there a new Plaza Accord?）为题，煞有介事地对传闻作全方位分析可见一斑。

但凡协议，必须建基于两厢情愿，所谓一个愿打一个愿捱，当年日德所以对美英法逆来顺受，归根结柢还是基于自身考虑。美元币值其时明显偏高、美国贸赤急剧恶化，日德若不顺从美国把货币升值，势必承受排山倒海的贸易保护措施；加上两国当年面对通胀升温之忧，容许日圆、马克升值既能消弭贸易对手气焰高涨的保护主义，且有缓和国内通胀压力之效；两害相权，日德遂应允美英法的要求，《广场协议》就此水到渠成，载入历史篇章。

再看今天，美元滙价并未如上世纪八十年代中那样众所公认偏高，反而人民币实际有效滙率自二○一○年以来大升四成。以此为准，中国才是货币战的最大输家。

「上海协议」站不住脚，还有一个更重要的原因。纵观G20成员，有哪个国家不对通缩惧如瘟疫，谁会像当年日德那样，对货币升值逆来顺受？新加坡早前放弃滙率渐进上升政策、变相容许货币贬值；澳洲一见通胀有回落迹象，马上作出减息决定，澳元滙价应声下滑。凡此种种，皆显示G20「秘密协议」跟事实不符，表里相悖。

没有稳定的环球金融环境，美国在利率正常化道路上便会一波三折。与其把近月美元转弱、商品价格反弹、股市回暖等现象归因于子虚乌有的「秘密协议」，不如把焦点放在美国何时断定外围状况不足以妨碍美国加息，本土因素重新主导美国的货币政策。