澳新汇市：澳元兑美元升至日高，因汇丰中国6月制造业PMI数据改善

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧

新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。