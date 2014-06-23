澳新汇市：澳元兑美元升至日高，因汇丰中国6月制造业PMI数据改善

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
路透悉尼6月23日 - 澳元兑美元跳升至盘中高点，此前数据显示中国制造业活动六个月来首次扩张。
汇丰中国6月制造业PMI数据出炉后，澳元兑美元 从约0.9400升至0.9431。
数据显示，汇丰中国6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。 (完)
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（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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