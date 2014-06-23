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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 10:05 BJT

澳新汇市：澳元兑美元升至日高，因汇丰中国6月制造业PMI数据改善

路透悉尼6月23日 - 澳元兑美元跳升至盘中高点，此前数据显示中国制造业活动六个月来首次扩张。

汇丰中国6月制造业PMI数据出炉后，澳元兑美元 从约0.9400升至0.9431。

数据显示，汇丰中国6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。 (完)

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