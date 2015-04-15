IMF称汇率改变支撑经济成长 尤其是日本和欧洲

国际货币基金组织(IMF)周二表示，在全球主要经济体增长路径日益背离的情况下，近来汇率的改变应该有助于全球经济，尤其提振日本和欧洲经济。IMF在世界经济展望中，将今年全球经济增长率预估维持在3.5%不变。而对于2016年全球GDP增长率的预估为3.8%，高于1月时预测值。本周在华盛顿召开的全球主要经济决策者会议上，预计美元兑欧元和日圆大幅升值将成为热门话题。路透