《分析》汇率对冲ETF表现突出，美元大涨之际猛吸金

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我们发现新兴市场汇率对冲没有增加很多，”Kittsley说，利率高于美国的巴西和印度等国“对冲成本有点高”。汇率对冲成本基本与投资者母国与对冲目标货币国家的利差相近。
在欧洲和日本，利差会小很多，因此对冲成本甚微。实际上，在外国利率低于美国情况下，投资者的对冲投资由欧元或日圆换成美元时，还会赚钱。
也因此Scott Kubie决定让旗下汇率对冲ETF继续锁定日本和欧洲发达地区。他麾下的投资咨询公司CLS Investments管理着逾60亿美元资产。
“在欧洲和日本进行汇率对冲，比在新兴国家更有意义，”Kubie说。他有两支ETF：iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF和Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF。
Kubie说，目前他的海外投资组合中有20%的曝险有做汇率对冲，“我们将慢慢增加对冲。”(完)
(编译 张明钧/洪曦/张涛/杜明霞；审校 王洋/蔡美珍)
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