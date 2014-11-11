《分析》汇率对冲ETF表现突出，美元大涨之际猛吸金

“我们发现新兴市场汇率对冲没有增加很多，”Kittsley说，利率高于美国的巴西和印度等国“对冲成本有点高”。汇率对冲成本基本与投资者母国与对冲目标货币国家的利差相近。

在欧洲和日本，利差会小很多，因此对冲成本甚微。实际上，在外国利率低于美国情况下，投资者的对冲投资由欧元或日圆换成美元时，还会赚钱。

也因此Scott Kubie决定让旗下汇率对冲ETF继续锁定日本和欧洲发达地区。他麾下的投资咨询公司CLS Investments管理着逾60亿美元资产。

“在欧洲和日本进行汇率对冲，比在新兴国家更有意义，”Kubie说。他有两支ETF：iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF和Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF。

Kubie说，目前他的海外投资组合中有20%的曝险有做汇率对冲，“我们将慢慢增加对冲。”(完)