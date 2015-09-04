调查：中东欧货币料继续走强 不受中国风险的影响

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布达佩斯9月3日 - 周四发布的路透调查显示，中欧地区经济增长且局面稳定，料将继续提振该地区国家的货币走强，帮助他们应对中国经济放缓和美国升息前景。
中东欧的货币抗住了来自中国的冲击，相比之下，其它许多新兴市场货币则跌至数年低位。
路透对36位分析师进行的调查显示，波兰兹罗提EURPLN=料引领中欧国家货币走高，兑欧元预计在未来12个月里会比8月末水准上涨4.1%。
捷克克朗兑欧元EURCZK=料涨2%，匈牙利福林兑欧元EURHUF=料涨1.7%，罗马尼亚列伊兑欧元EURRON=料升0.8%。
除了捷克克朗，其它几种货币兑欧元预计都将在未来几个月上涨。捷克克朗兑欧元在过去几周一直徘徊在近27克朗水准，这是捷克央行在2013年设定的汇率上限，旨在对抗通缩威胁。
捷克央行已经表态将继续维持汇率上限，据称在上个月买进约30亿欧元，以令克朗汇率不越过上限。
调查预计捷克克朗在未来一到三个月将下滑0.3%至27.1，明年8月底料可突破上限来到26.5。
“我们认为捷克央行将在2016年中放弃汇率限制。”Raiffeisen分析师Wofgang Ernst在报告里说道。
该地区货币面临的内部风险包括，今年10月的波兰大选和明年的罗马尼亚选举。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。