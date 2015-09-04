调查：中东欧货币料继续走强 不受中国风险的影响

路透布达佩斯9月3日 - 周四发布的路透调查显示，中欧地区经济增长且局面稳定，料将继续提振该地区国家的货币走强，帮助他们应对中国经济放缓和美国升息前景。

中东欧的货币抗住了来自中国的冲击，相比之下，其它许多新兴市场货币则跌至数年低位。

路透对36位分析师进行的调查显示，波兰兹罗提EURPLN=料引领中欧国家货币走高，兑欧元预计在未来12个月里会比8月末水准上涨4.1%。

捷克克朗兑欧元EURCZK=料涨2%，匈牙利福林兑欧元EURHUF=料涨1.7%，罗马尼亚列伊兑欧元EURRON=料升0.8%。

除了捷克克朗，其它几种货币兑欧元预计都将在未来几个月上涨。捷克克朗兑欧元在过去几周一直徘徊在近27克朗水准，这是捷克央行在2013年设定的汇率上限，旨在对抗通缩威胁。

捷克央行已经表态将继续维持汇率上限，据称在上个月买进约30亿欧元，以令克朗汇率不越过上限。

调查预计捷克克朗在未来一到三个月将下滑0.3%至27.1，明年8月底料可突破上限来到26.5。

“我们认为捷克央行将在2016年中放弃汇率限制。”Raiffeisen分析师Wofgang Ernst在报告里说道。

该地区货币面临的内部风险包括，今年10月的波兰大选和明年的罗马尼亚选举。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。