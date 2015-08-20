香港《经济日报》：新兴国货币斗贬 防贬出祸来

（8月20日社评）

新兴国经济日差，越南昨宣布今年第三次货币贬值，印尼亦拟减息，各国自救难免，惟在炒家虎视眈眈下，贬值、减息若过于激进盲动，恐惹大鳄狙击，自找麻烦添金融震荡。

外界现时最关注的，是新兴国货币贬值幅度会否进一步扩大、会否惹货币战？又会否贬出祸来？其实不少新兴国货币在过去一年，兑美元已累贬逾一成甚至两成，市场已有声音质疑新兴国货币已呈超卖、美元强势亦已反映相当的加息因素，美滙现价或已超买。故新兴国纵再贬值，贬幅势未必再如过去一年般大，后续贬值空间相对有限。

且新兴国因货币贬值与经济前景转差，有统计指过去13个月，已有近1万亿美元热钱撤出新兴市场，庞大走资潮虽为新兴国金融与经济带来沉重压力，但至少未酿严重危机。故新兴国货币只要并非崩盘式暴泻、酿成热钱短时间内大逃亡，再爆如1998年亚洲金融风暴般的重大危机的风险不高。

纵然如此，环球炒家对新兴国明显虎视眈眈，近日有美资投行点名十个新兴经济体为＂麻烦十国＂，大力唱淡其货币滙价。此或反映新兴国货币续斗贬，已令国际大鳄见猎心喜，欲在新兴货币贬值潮中混水摸鱼，图再狠踩一脚以谋厚利。

新兴国货币贬值的主要风险，未必是竞相贬值引爆货币战，而是因贬值动作过激盲动，惹来炒家借势狙击，对其滙市、股市上下其手，终自找麻烦引爆金融风暴，徒添该国经济与金融动荡，令贬值救经济的盘算未见其利，先受其害。

此凸显新兴国以贬值救经济，实是高难度动作，贬得太少对谷出口作用未必大，贬太多则恐为国际大鳄造就狙击的机会。在全球经济大吹淡风下，新兴国虽要推货币贬值，但亦要力防掀起金融风暴。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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