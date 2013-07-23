外汇期权暗示美元兑日圆或触底反弹

* 日本参议院选举结果预示日圆走软

* 风险逆转指标暗示，日圆买权需求降低

* 日圆下一阶段走软可能由于日本投资者

路透伦敦7月22日 - 日圆兑美元未来数月可能走软至五年低点，因市场预期执政党在参议院选举获胜之后，决策者追求通货再膨胀的劲头会更足。

期权市场走势暗示，美元兑日圆继6月小幅回落之后，可能再次测试5月末时所及的五年高点103.74日圆，执政党上个周末赢得参议院选举的胜利，巩固首相安倍晋三的地位。

美元看跌期权的买需在减少，而日圆看跌期权则处于5月末以来最高。

安倍政府实施的刺激性经济政策，已经推动美元兑日圆今年上涨约15%。

周一日圆虽然上涨，但主要是因为交易商了结此前的押注，他们预期选举获胜能给安倍的政策提供新动能。因此日圆涨势料为暂时性的。

一个月期美元/日圆期权风险逆转指标暗示美元趋疲，不过买需减少很快。

“我们并不认为外汇市场已经消化了选举结果利空日圆的因素。我们预计美元兑日圆将升至5月高点103.7，”花旗G10外汇策略师高岛修表示。他并称，风险逆转指标的最新走势暗示，美元兑日圆已经触底反弹。

高岛修表示，相较于日本选举，最近几周美元兑日圆投资者更关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币政策前景。

在主席伯南克表示联储不急于缩减刺激政策之后，投资者削减美元多仓。先前在联储放出口风可能缩减刺激政策后，美元多仓一度上升。

但这一波美元走软和日圆强势可能很快结束，由于美联储退出极宽松货币政策的路线未变，而日本利率纹丝未动。

“(风险逆转指标)走势稍有利于美元/日圆，也暗示市场没那么担心美元/日圆大幅修正，”ING的外汇策略主管Chris Turner表示。

**波动率下滑**

由于7月和8月有许多投资人去度假，交易量会下滑，美元兑日圆不太可能很快反转走势。

一个月期隐含波动率持续下滑，显示美元兑日圆未来几周不太可能大幅波动，但交易商表示，周一对于做空日圆有部分需求。

分析师表示，选举结果会给予投资人信心，相信政府将完成改革，同时维持超宽松货币政策。

这应会抑制日本债券收益率，让美债维持利差优势。

“我们相信，在日本经济改革的背景下，海外债券的相对吸引力会升高，使得日圆受压，”摩根士丹利的分析师在报告中称。

渴求收益的日本投资人上周连续第二周净买入海外债券，且买入量为2012年9月以来最高。(完)

(编译 李春喜/王冠中; 审校 沈以文)

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