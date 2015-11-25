分析：货币政策达到极限 撙节退场正逢其时

图中为全球各主要币种纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦11月25日 - 或许不会有记者会、烟火，或者眼泪来送别，但最近这波全球撙节潮可能真的要告一段落了。

对于仍在努力满足债权人所设之严格预算目标的希腊人，甚至对于本周得知财相奥斯本要进行新一轮削减支出的英国人来说，这可能听着诡异。但是信贷危机后政府的节流看来开始出现转折。

随着全球很多地区的货币政策实际上已经达到极限，财政政策预计在明年将再次成为经济增长的刺激助力，而不是拖累。即便在危机后政府削减预算的代表性地区--欧元区，沉重的撙节似乎也将结束。

此外，债市上所谓“债券义勇军”几乎眼都不眨。在零利率、量化宽松，以及全球储蓄大增的麻痹下，他们对撙节如何影响债务可持续性、增长和投资的看法越来越矛盾，表明没有退场的迹象。

位于爱丁堡的Standard Life Investments(SLI)认为，经济合作暨发展组织(OECD)34个成员国的中等国家，将自2010年以来首度在结构上放松财政政策。

这样的财政宽松料仅相当于产出的0.2个百分点。所谓的“结构性”为剔除与正常景气循环有关之支出及税入波动后的财政收支。

在直至2013年的三年大幅紧缩期间，OECD的中等国家每年结构性财政紧缩1.3个百分点。在经历那段时间之后，如今是重要的时刻。

“这种‘撙节共识’已出现瓦解的迹象，”SLI向客户表示，并指出，全世界新近兴起一种看法，即投资欠缺使得原本就黯淡的全球增长前景雪上加霜。

该机构经济学家以几个风向变化为例，比如上个月加拿大自由党政府能够上台，基础设施支出平台建设功不可没；澳洲新总理也承诺将增加政府投资。

还有一些人指出上个月美国政府达成协议，放松预算上限至2017年，此举可使未来两年国防和国内项目开支增加800亿美元。此外，有些人称预计中国可能推出新的财政刺激政策，以实现新的五年计划增长目标。

不过大家关注的焦点一直是欧元区。叙利亚战乱催生出欧元区支出项目。

为了安顿从夏季起大量涌入的数十万移民，欧洲政府的支出计画正在增加，而法国为了因应11月13日巴黎恐袭事件，也提高了国防支出。

欧元区19个成员国当中，至少有七个料将放宽明年的预算政策，即便欧盟执委会的预估显示，总体预算赤字微幅下降。整体情势显然正在产生变化。

德国、意大利、奥地利、芬兰与比利时，都将难民危机对财政的冲击，纳入2016年预算草案，但总体成本有可能比预估高出许多。法国国防支出计划已获得欧盟执委会通融，当作例外处理。

**撙节到头**

“撙节未必就是完美解决方案的看法逐渐获得认同。这已成为遍布西方的一个主旋律，”欧洲最大资产管理机构东方汇理资产管理的投资长Pascal Blanque表示，“货币政策已近强弩之末，因此球现在已被踢回到财政部门手中。”

百达资产管理旗下跨资产策略主管Percival Stanion将这种情况称之为“撙节到头”，至少已经够了，欧洲对此心知肚明--即使台面下仍有大规模的刺激举措。

公共与民间部门之所以重新思考财政政策，部分是因为人们担心即便祭出所有可用货币政策，经济仍可能再度滑向衰退，而且央行无法全凭一己之力来解决问题。

但德意志银行称，它对2015年欧元区财政政策于五年来首次放松的预期，取决于量化宽松(QE)以及利息支付的大幅下降。这些因素叠加在一起，将使今年的公共债务/经济产出比率在94.4%水平见顶，明年将降至93.7%。

“我们要央行维持经济增长，却又没给他们明确的授权，也没有迫使政府部门在其他方面予以配合，”安本资产管理的首席投资官Anne Richards表示，“我们需要把财政和货币政策更加紧密地联系起来。”

公共政策机构如经济合作暨发展组织(OECD)目前敦促政府重新检视预算支出，呼应了很多自由主义和左倾经济学家长期以来的担忧--撙节措施将是搬起石头砸自己的脚。

“现在潜在产出增长疲弱的一个原因是投资增长低迷。这对财政刺激举措的构成有影响，”OECD本月曾表示。“削减公共投资...或将导致债务比率升高，且对实际和潜在产出增长都不利。”

投资者都在洗耳恭听。“在利率接近历史低点的情况下，其他国家政府应该像加拿大一样，制定更有利于促增长的预算支出，”Standard Life Investments说。“在这个过程中，他们甚至可能会发现，提高后的支出方案能自己给自己买单。” (完)