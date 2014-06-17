货币政策短期不宜进一步宽松 除非经济恶化--中证视点

路透上海6月17日 - 中国证券报周二视点文章指出，当前货币环境总体并不紧张，除非有充分迹象表明经济将恶化，否则继续加大宽松力度须谨慎。短期来看，货币政策不宜进一步宽松。

文章认为，近期公布的经济数据好转，建立在此前的微刺激政策、国际环境好转等基础上，尤其是基础设施建设领域表现突出，受政策影响明显。下一步是否需要进一步加大货币宽松力度，还需要等一等，观察未来一两个季度的数据。

“除非经济数据的确恶化，经济增速实现7%以上有困难，否则盲目加码可能导致流动性超过经济实际增长的需求，资金再度进入非实体经济或房地产领域。”文章称。

文中还提到，货币政策归根结底是总量政策，其结构调整的作用不可高估，应适应经济新常态，调控要有定力，避免过度刺激重回规模扩张老路。

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行稍晚则在微博上明确，包括国有及股份制银行均在降准范围内。央行并强调定向降准的范围并没有扩大。

宏观数据显示，中国5月的投资消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素，并带动1-5月固定资产投资创下自2011年新统计口径以来的最低。

而针对经济回稳基础尚不稳固、外汇占款增幅下降、实际经济融资成本偏高、银行不良率上升压力增大等问题，文章认为，定向货币宽松只能治标，不能治本，结构性问题必须通过改革来解决。货币政策“定向宽松”仍然是宽松，“定向”效果未必能令人满意。

央行最新数据显示，5月金融机构新增外汇占款创九个月新低，体现当月人民币汇率弱势盘整格局下，外汇市场供求基本平衡，央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和，加上汇率双向波动因素的影响， 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。（完）

(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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