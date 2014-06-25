货币政策解决不了结构性问题 全面开闸危害大--人民日报

路透北京6月25日 - 人民日报海外版周三称，货币政策解决不了当前经济存在的结构性问题，货币全面开闸危害大。未来，货币政策将维持稳健基调，全面降准的可能性不大。

文章表示，表面上看，当前经济下行压力大，通胀水平不高，似乎具备了降准的条件。然而，深入观察，目前并非全面降准时机。而且实体经济未必能从降准中获取好处，此外经济结构的调整、发展方式的转变亦可能因此被延缓。

“降准要起到应有的效果，必须至少具备三个条件，其一是整个经济体系缺货币；其二是整个经济体系的货币流通顺畅；其三是金融体系的利率传递机制良好。”文章援引财经评论人乔瑞庆分析， 反观目前的经济状况，三者均不具备。

文章提到，当前货币量不是紧缺而是过多，但货币流动不畅通，利率传递机制不完善，资金无法真正进入到实体经济领域。

乔瑞庆认为，在这种情况下，降准的后果只有一个，那就是货币进一步增加，冲抵美国QE（量化宽松政策）紧缩效应，维持房地产等资产泡沫。

人民日报并援引专家指出，如果货币总量上放水，不一定能流向急需的产业和中小企业，反而有可能再度吹大房地产、金融等领域的泡沫，令产能过剩行业继续膨胀，甚至影响物价，将前期改革的成绩被“大水”淹没，阻碍未来经济结构调整和转型的步伐。

专家还认为，央行最近两次定向降准，是尽力避免全面放水，以更准确的货币投向来支持实体经济。未来，货币政策稳健的基调不会改变，全面降准的可能性也不大。

“在目前的经济背景下，央行的货币调控注重的是精准性和针对性，改变行业旱涝不均的局面，不仅为稳增长注入动力，更要为调结构注入动力。降准无异于满地放水，精准性和针对性显然不足，因而未必可取。”乔瑞庆说。

文章亦援引东北财经大学经济学院教授杜两省称，央行一再强调货币政策的基本取向没有改变，这种“挤牙膏”式的降准，是不想给市场释放全面降准的信号。

文章表示，相比搞总量刺激的政策，实行差异化和有针对性的定向调控效果更好。今后要更多地依靠“开渠引水”式供给管理办法，解决经济的结构性问题，即通过改善资本、劳动力、生产资料、制度和技术等生产要素的供给，激活经济自身的造血功能，提升经济的潜在增长率。

人民日报并援引北京大学经济政策研究所所长陈玉宇建议，下半年货币政策继续保持稳健，但是要适度的放松。货币政策的适度放松是为了避免经济大幅下滑的风险。

最近，为支持“三农”和小微企业，央行两次定向降低准备金率。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。