《热点透视》货币政策与金融监管的整合

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 张明钧
路透伦敦3月21日 -2008年金融危机过后，多数央行官员都承认他们漏掉一些重大问题，声称将会加以补救。然而时至今日，还看不到太多他们拿出新办法的迹象。
这个未被注意到的重大问题，就是国际清算银行(BIS)货币暨经济部门主管Claudio Borio所谓的金融循环(financial cycle)。首先，过度的放贷及投机活动让投资人乐在其中，并造成经济扭曲，随后分崩离析。这样的发展模式由来已久，2008年的信用紧缩看起来像极了公元33年罗马的崩溃，但就央行的职责而言，其实他们并没有什么可以施力的空间。
各国央行多将重点放在消费者物价涨势、国内生产总值(GDP)增长及失业率等问题上。这些经济指标之前未能预言到最近一次的经济衰退，也不可能预见下一次的萧条。美国及欧洲多数国家经济面临长期失业人数过多的艰钜挑战。但这挑战还远不及金融面遭扭曲来得严重：实际为负值的政策利率让企业获利显得虚浮，且让外汇储备逐渐膨胀。
本周本来有两个很好的机会，让主要国家央行能够谈论金融巨兽及全新因应办法的必要性。英国央行总裁卡尼承认这个问题的存在，这值得加以肯定。卡尼已经将英国央行改造为“单一银行”(one bank)，把最新取得的宏观调整及监管责任与传统的货币政策结合在一起。然而这样的整并行动才刚刚起步。在英国央行的高阶领导层中，货币和金融政策委员会仍是泾渭分明。
在美国方面，叶伦首度以美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的身分发表会后声明及召开记者会。在她的提名确认听证会上，她承认美联储关心银行监管的力度不足，意味着对于介入金融循环的兴致趋于浓厚。然而她在就任后的首次谈话并未论及此事，单纯讨论宏观经济的做法与前任主席毫无二致。
在此同时，欧洲央行职责才刚要延伸至金融金管，其并未释出任何有关要如何整合监管与货币政策的讯息。
市场对于叶伦首次声明反应疲乏，显示出投资人现正担心金融循环下行的时点要比先前预期来得早。他们已经注意到了蛛丝马迹。(完)
(译文审校 李爽)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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