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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 00:39 BJT

标题新闻：第三季美元在全球外汇储备的占比由第二季的63.7%增至64%，欧元占比降至20.3%-IMF数据

IMF：国际货币基金组织

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