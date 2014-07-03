全球金融：美元仍是各国央行首选储备货币，份额持稳在60%--IMF数据

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约7月2日 - 国际货币基金组织(IMF)本周稍早公布的数据显示，美元仍是各国央行首选的储备货币，在外汇储备中所占份额超过60%。
IMF外汇储备中的美元总额为3.763万亿(兆)，所占比例为60.9%，与去年第四季相比变化不大。
今年第一季全球外汇储备总额上升至11.864万亿美元，创下纪录高位，去年底为11.685万亿。
外汇储备为各国央行以不同货币形式持有的资产，主要用来支持债务。
欧元的份额持稳在24.4%，总计1.523万亿美元，较2009年最高的28%有所降低。
日圆的份额在第一季微升至3.9%，前一季为3.8%。
IMF还公布了各国央行持有的澳元和加元数量，这两种货币此前被归入“其他货币”。
截至今年第一季，各国央行总计持有1,072亿美元的澳元，去年第四季为1,034亿。
加元的持有量为1,174亿美元，去年第四季为1,144亿。
由于相对能够避险，自全球金融危机以来澳元和加元受到追捧。澳元由于高收益尤其受到欢迎。
IMF今年稍早公布澳元和加元持有量，是提高全球金融数据透明度计划的一部分。这也反映出各国央行除了持有美元、欧元和日圆之外，将储备货币多元化的趋势升温。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
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