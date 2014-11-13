香港《信报》：贬值旋风袭多国 人币短期难升值

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（11月13日财经评论）
习广思
市场昨天焦点在金管局开放每日兑换人民币2万元的上限，刚好遇上负责理财的银行界老友致电推介人民币高息存款及产品，现在要把一篮子港元转去人民币存款及投资，也不用劳烦银行老友每日转钱换2万大元“人仔”，对很多港人而言是方便多了。
但是，人民币是否仍有过往几年的升值能力？正如日前分析指出，中国金融改革进程近两年加快推进，目标由始至终都是人民币国际化，期间不论QDII抑或RQFII都是试点式逐个批次推行，今次“沪港通”可以说是将A股推向国际舞台的一大步，但仍摆脱不了中国式的试点风格。“港股通”总额度2,500亿人民币，每日额度105亿人民币；“沪股通”总额度3,000亿人民币，每日额度130亿人民币。
这意味每日南下及北上额度约百多亿港元，以港股昨天成交额743亿港元作参考，占约20%的成交；上海A股昨天成交额2,157亿人民币，深圳A股1,637亿人民币，“沪股通”每日额度只占其约6%成交，对A股影响亦有限。友侪间讨论，即使是资深股友仍对“沪港通”运作一头雾水，例如证券行给予多少额度予散户、是成交计额度还是落盘计都未弄清楚；至于买什么A股更是毫无头绪。据知各香港传媒机构正抢做这块“沪港通”资讯饼仔，虽然是一个机遇，但难度亦大，毕竟港人很少跳出港股市场，参与A股以往无得做，有经验者更少。
由于上海A股以大盘股为主，恰好以金融股为主的大盘股近年表现欠佳，大盘表现也好不到哪里，投资上海A股的回报，本来就未能给予投资者一个很大的憧憬。初期参与A股买卖的，要不是本来就透过RQFII参与的基金，就是以套戥收窄差价为主的机构投资者，散户参与度应该非常细。以往有基金界朋友参与中国内地股市，但都以买卖B股为主，佣金贵买卖麻烦是一大缺点，但好处是B股大多较A股有折让，感觉上较为抵买。由于个别B股是有高beta高波幅的本质，因此吸引了这些基金参与。不过，现在可以买这些公司的A股，这些基金又未必会拣估值较贵的A股。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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