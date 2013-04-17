“货币战争”并非本次G20会议的热点议题--加拿大官员

路透渥太华4月16日 - 加拿大一位高级金融官员周二表示，尽管近期日本央行的积极货币政策引发关注，但全球主要经济体的金融官员在本周会议上对“货币战争”不会太过关注。

当被问及20国集团(G20)财长和央行总裁对日本大规模购债计划及其对日圆的影响作何反应时，这位官员暗示，汇率问题不会像在2月莫斯科会议时那样成为热点议题。

G20会议将于周四和周五在华盛顿举行。

这位官员表示，各国仍有必要协调进行汇率调整，以加强经济复苏，但他没有点任何国家的名。该名官员要求匿名。

加拿大支持日本采取的刺激经济行动，G20总体上更希望确保所有国家的政策都是针对国内经济，而非针对汇率以获得竞争优势。

G20财长可能也会提及金价意外下跌的情况，但只是作为对金融市场和全球经济更广泛评估的一部份。

这方面的讨论将会涉及塞浦路斯危机对资产价格的影响，以及资产价格方向的评估。

官员表示，G20成员国同意需要强化其2016年以后削减赤字和债务的承诺，但对于这类承诺的细节则尚未达成一致。其承诺将需反映每个国家特殊的情况。

他表示，问题之一是欧洲自身将债务削减到相当于国内生产总值(GDP)60%的目标是否适用于全体。

加拿大和印度为经济成长架构委员会的联合主席国，专门负责这个议题。

根据路透取得的文件，联合主席国将把公共债务降至相当于GDP的90%以下的提案供与会各国讨论。

但该名官员强调，台面上有各种选项，而且没有一项特别得到大家的认同。(完)

(编译 郑茵/戴素萍 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。