香港《经济日报》：货币战新阶段 环球步步惊心

新闻稿：中资银行2017年一季度业绩符合我们预期 评级未受影响--标普
香港，2017年5月5日—标普全球评级昨日表示，中资银行2017年第一季度业绩符合我们的预期，因此银行的发债人信用评级不会立即受到影响。
（3月13日社评）
多国央行近日前后脚减息，反映货币战进入新阶段，由个别国家斗快出手防输入衰退，演成前仆后继松银根谷经济。环球大放水何时曲终，还看会否放出祸来，或惹老大哥美国喝止。
继泰国央行前天减息后，南韩央行昨亦意外减息4分1厘，外界正关注如澳洲、新西兰等央行会否跟进，令环球货币战更趋白热化。从近日各国央行动作可见，货币战实已进入了新阶段。
环球货币战现已进入新阶段。今年来逾20个国家的央行先后出招，央行不断放水已成环球新常态，货币战已不单是你输我赢的零和博弈，而是演变成今天各国接力放水、齐谷经济的新格局，甚至令人觉得已俨如除美国外的环球放水「大合唱」。
此反映除不断加力印钞的欧洲和日本外，大松银根已成环球央行新共识，预视美国储局虽很可能在今年内加息，惟环球热钱不但难言退潮，资金泛滥势更变本加厉。
不过环球央行为保眼前经济而滥松银根，几近无视货币政策纪律，后遗症恐不少。一方面，个别国家跟风滥放水，其资产泡沫问题恐更严重，如澳洲正面临是否要再减息振经济，又或暂时收手，避免楼泡愈吹愈胀的两难。
另一方面，环球央行亦忧加力印钞恐闯出祸来，因印钞力度若过猛，触发本国货币汇价急泻太速，恐促资金加快撤离，被强势美元磁吸，反惹本国金融经济更大动荡。如何做到货币宽松、汇价低企以保经济，又不会令汇价过弱引爆走资潮，此平衡木并不易走。
同样值得关注的是，美国会否续袖手旁观。因环球央行出招力度愈来愈狠，非美元货币汇价愈跌愈深，美元汇价在2个多月来被猛力挟升10%，市场更料年内或再飙一至两成。美元被不断推升恐拖累美国复苏，无异要美国独力输入全球衰退，华府会否无动于衷？
故货币战下一步发展，还看环球央行放水能否托起本国以至全球经济，抑或替本国经济造成更大折腾；又或危及美国复苏，惹美国反弹。各国央行未来再放水撑经济，已是迫不得已的自救大行动，但内藏风险却不容轻忽。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
香港，2017年5月5日—标普全球评级昨日表示，中资银行2017年第一季度业绩符合我们的预期，因此银行的发债人信用评级不会立即受到影响。
周三英镑走势不稳，剧烈波动于上涨和下跌之间，有报导称欧盟将英国脱欧的分手费上调至1,000亿欧元，这增强了市场对欧盟态度强硬的猜测。英国脱欧的正式谈判尚未开始，但重量级人物已开始打起了口水仗。英国首相文翠珊（特雷莎·梅）周二称，在接下来与欧盟委员会主席容克的脱欧谈判中，自己将会是一个“非常难搞的女人”，这使投资者更加感到焦虑，英国脱欧之路可能困难重重。在不确定性之中，英镑受到打击，硬脱欧担忧加剧。
继美国召派卡尔文森号航母战斗群参与美韩联合军演后，南韩透露美军于周初进行演习时派出两架超音速B-1B战略轰炸机飞越朝鲜半岛上空，引来北韩强烈反应。平壤扬言，此举无异于把朝鲜半岛推向核战边缘。另一边厢，美韩同时证实，「萨德」（THAAD）导弹防御系统已部署得七七八八，随时可投入运作。