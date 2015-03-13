香港《经济日报》：货币战新阶段 环球步步惊心

（3月13日社评）

多国央行近日前后脚减息，反映货币战进入新阶段，由个别国家斗快出手防输入衰退，演成前仆后继松银根谷经济。环球大放水何时曲终，还看会否放出祸来，或惹老大哥美国喝止。

继泰国央行前天减息后，南韩央行昨亦意外减息4分1厘，外界正关注如澳洲、新西兰等央行会否跟进，令环球货币战更趋白热化。从近日各国央行动作可见，货币战实已进入了新阶段。

环球货币战现已进入新阶段。今年来逾20个国家的央行先后出招，央行不断放水已成环球新常态，货币战已不单是你输我赢的零和博弈，而是演变成今天各国接力放水、齐谷经济的新格局，甚至令人觉得已俨如除美国外的环球放水「大合唱」。

此反映除不断加力印钞的欧洲和日本外，大松银根已成环球央行新共识，预视美国储局虽很可能在今年内加息，惟环球热钱不但难言退潮，资金泛滥势更变本加厉。

不过环球央行为保眼前经济而滥松银根，几近无视货币政策纪律，后遗症恐不少。一方面，个别国家跟风滥放水，其资产泡沫问题恐更严重，如澳洲正面临是否要再减息振经济，又或暂时收手，避免楼泡愈吹愈胀的两难。

另一方面，环球央行亦忧加力印钞恐闯出祸来，因印钞力度若过猛，触发本国货币汇价急泻太速，恐促资金加快撤离，被强势美元磁吸，反惹本国金融经济更大动荡。如何做到货币宽松、汇价低企以保经济，又不会令汇价过弱引爆走资潮，此平衡木并不易走。

同样值得关注的是，美国会否续袖手旁观。因环球央行出招力度愈来愈狠，非美元货币汇价愈跌愈深，美元汇价在2个多月来被猛力挟升10%，市场更料年内或再飙一至两成。美元被不断推升恐拖累美国复苏，无异要美国独力输入全球衰退，华府会否无动于衷？

故货币战下一步发展，还看环球央行放水能否托起本国以至全球经济，抑或替本国经济造成更大折腾；又或危及美国复苏，惹美国反弹。各国央行未来再放水撑经济，已是迫不得已的自救大行动，但内藏风险却不容轻忽。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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