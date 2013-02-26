博客：全球货币战硝烟弥漫 英镑悄然走低

2011年1月26日资料图片，在华沙拍摄到的美元、瑞士法郎、英镑和欧元照片。 REUTERS/Kacper Pempel

记者 William Schomberg

如果当下真有一场货币战争正在开打,那么英国或许会是赢家之一.

不过,不像日本因为近期日圆大幅贬值而饱受其他国家严厉指责,英镑今年虽然也大跌,却没有引来国际官员太多的注意力.

今年以来,英镑兑欧元贬幅一度深达8%,兑美元则贬值将近7%.

这个月有迹象显示,英国央行总裁金恩及下任总裁卡尼都将不急于应对高通胀问题,英镑更是加快下挫.

英镑这波最新跌势的开始时间比日圆来得更晚.自去年11月,迹象显示日本央行将采取更为积极刺激的新路线后,日圆兑美元开始下跌,至今跌了大约16%.不过以2013年初以来的表现而言,英镑和日圆差不多.

英镑和日圆都被许多分析师认为可能成为主要发达经济体中最为疲弱的货币,因两国官员都在设法摆脱经济成长迟滞.

"英国央行总裁金恩口头拉低英镑的技巧,也许多少要优于日本官员..."Brown Brothers Harriman全球货币策略部主管Marc Chandler称.

金恩上周除了未加理会疲弱英镑对通货膨胀的影响,他也表示,各国有权利采行刺激措施,不顾汇率方面后果.

然而,Chandler表示,有别于拥有干预汇市丰富纪录的日本,英国对英镑采取较为放任立场的传统,大概是目前为止其他国家不太担心的一个原因.

"毫无疑问,金恩希望英镑走低,但他一直站在对的那一边."Chandler说,形容金恩的作法是低调影响市场.

周三时,英镑兑美元和欧元一天内就下跌了将近1%,因央行会议记录显示,金恩希望委员会通过扩大印钞以买入更多公债,目前为止这项主张未获通过.

另一位英国央行委员威尔(Martin Weale)在2月16日表示,英镑可能需要进一步下跌以利英国经济再平衡,加重英镑卖压.以央行官员而言,威尔此举可谓是不寻常.

一些分析师认为,英镑进一步走低的情况可能实现.

"如果央行继续采取这种方式,英镑未来几季跌到1.40/1.42美元是有可能的."摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker本周稍早称.

英镑周五约报1.53美元.

英镑大贬可能构成风险.英国消费者在应付高通胀上已感艰困;与此同时他们的薪资却仅缓步增长.包括石油在内的进口品物价升高将更增添他们的痛苦.

**无重大威胁**

外界不怎么担心英镑贬值,可能也是由于英国经济伤痕累累且出口表现无力,对其他国家构成的威胁不大,且其他地方问题的规模远大于此.

"英国人对此做得相当干净利落,而且多年来都是如此,声称通胀在上升,且总是将此归咎于临时性因素,"一要求匿名的欧元区货币政策官员说.

"欧洲人全神贯注于欧元区的问题,类似这样的'一般事件'不是其关注焦点."

近几个月来欧元区危机缓和下来,使英镑失去部分的相对避险魅力.

与此同时,英国政府无法实现撙结目标的迹象亦令英镑承压,若无法达成目标,或导致该国AAA债信评等遭降,且也无法带动市场产生关乎经济增长的信心.

英镑走疲是否有助英国重塑财政体质的尝试,还有待观察.

英国央行的威尔表示,尽管英镑自2008年以来贬值约20%,但英国产品出口也只是守住在国际贸易中所占据的份额而已.

如此失色的表现,使得制造业复苏或可帮助英国断弃对银行业依赖的希望受挫.英国的银行业虽在趋弱,但规模还是相当庞大.

"英国央行和我们一样有些困惑,不知英镑贬值何以...未带动英国出口特别强劲地复苏."英国工业联盟(CBI)经济分析主管Anna Leach表示.

她指出,将货币贬值与出口成长挂钩这些经济学家惯用的模式似乎已不再管用.

由于日圆在外汇交易中的角色更为重要,使得英镑贬值吸引的市场关注程度或许较少.但如果外界发现英国政府和央行正在积极尝试为英镑建立一个较低的新水准,情势可能改观.

"英国总是说,并未瞄准某一目标水准."Leach称."不完全清楚那样的立场是否已改变.我不认为已有改变.在那之前,人们还不会强力抨击英国."(完)