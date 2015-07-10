日圆和瑞郎下跌 因中国股市上涨且希腊忧虑缓和

路透纽约7月9日 - 避险日圆及瑞郎周四下跌，因中国股市反弹，及对希腊的忧虑有所缓和，欧洲正等待希腊提交支持其申请三年期贷款的经济改革提议。

沪综指.CSI300 .SSEC周四录得6%的涨幅，足以使投资者重拾信心。过去一个月情势严峻，欧元区的希腊问题以及中国股市大跌逾30%，主导市场走势。

这些因素带动日圆周三创下年内最大单日升幅，不过，日圆周四回吐部份涨幅。

日圆和瑞朗通常在金融市场或地缘政治方面面临压力时走强，因在这样的情况下，投资者寻求更安全和高流动性更高的资产。

“总的来看，外汇市场从整体风险人气中寻找指引，而今日股市上涨，”法国农业信贷银行驻纽约汇市策略师Mark McCormick说，“澳元等对风险敏感的货币也上涨。”

希腊仍然令投资者忧心忡忡。希腊总理齐普拉斯在午夜前向欧元区当局提交力度更大的税收和养老金改革计划，以争取在周末达成债务协议，进而获得第三轮金援。

据路透报导，欧元集团主席的发言人称，迪塞尔布洛姆已收到新的希腊提议。

欧洲官员目前倾向容许希腊重组债务。

在纽约尾盘，美元兑日圆JPY=上涨0.5%，报121.32日圆。美元兑瑞郎CHF=上升0.3%，报0.9485瑞郎。

欧元兑美元EUR=下滑0.6%，至1.1011美元，在亚洲交易时段一度突破1.11美元。

“欧洲货币联盟(EMU)可能解体的迹象将可能使欧元下行压力急速增加，”荷兰合作银行资深外滙策略师Jane Foley说。

“也就是说，系统保持完整，不存在最脆弱环节的迹象将给(欧元)提供支撑。”

美国联邦储备委员会(FED/美联储)6月会议记录公布后，美国公债收益率下跌，对美元多头不利。但美元指数.DXY周四上涨0.3%，报96.620。

美元下滑，此前美国公布上周初请失业金人口攀升至2月以来最高，暗示就业市场复苏有所放缓。美国劳工部周四公布，截至7月4日当周美国经季节性调整后初请失业金人数增加1.5万人，为29.7万人，路透调查的分析师预估为27.5万人。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1036 1.1075 -0.35 -8.77 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.33 120.70 +0.52 +1.38 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 133.86 133.67 +0.14 -7.54 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9478 0.9452 +0.28 -4.66 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5377 1.5359 +0.12 -1.26 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2703 1.2744 -0.32 +9.34 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7442 0.7427 +0.20 -8.89 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0459 1.0469 -0.10 -13.03 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7170 0.7209 -0.54 -7.54 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6740 0.6725 +0.22 -13.56 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1380 8.2170 -0.96 +8.91 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.9811 9.1070 -1.38 -0.64 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4853 8.4624 +0.27 +8.85 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3649 9.3735 -0.09 -1.10 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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