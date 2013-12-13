《独家新闻》私募股权基金CVC拟退出瑞士电信公司Sunrise--消息

路透法兰克福/苏黎世12月12日 - 四位消息人士表示，私募股权基金CVC 准备退出瑞士第二大移动运营商Sunrise。该公司2010年曾打算将Sunrise与同业合并，但未能成功。

其中三位消息人士称，CVC已经开始接洽银行，就Sunrise的出售或上市进行磋商，不过还未指定任何一家银行。第四位消息人士称，CVC可能在未来6-18个月退出。

CVC拒绝置评。

依据其欧洲同业5.1倍的核心市盈率计算，Sunrise的权益和债务可能估值约为32亿瑞郎(36亿美元)。

CVC在2010年以33亿瑞郎收购Sunrise，并曾想与瑞士第三大运营商Orange合并，但瑞士竞争委员会以可能导致消费者支付更高的价格为由予以否决。

“为了实现价格最大化，CVC很可能进行两手准备，可能在股市上市，也可能出售，”消息人士并称。

今年Sunrise的业务处境艰难，还不清楚是否能吸引其他电信公司的收购兴趣。(完)