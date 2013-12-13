《独家新闻》私募股权基金CVC拟退出瑞士电信公司Sunrise--消息

澳新汇市：澳新货币兑日圆触四个多月低点，美国向叙利亚发动导弹袭击
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
路透法兰克福/苏黎世12月12日 - 四位消息人士表示，私募股权基金CVC 准备退出瑞士第二大移动运营商Sunrise。该公司2010年曾打算将Sunrise与同业合并，但未能成功。
其中三位消息人士称，CVC已经开始接洽银行，就Sunrise的出售或上市进行磋商，不过还未指定任何一家银行。第四位消息人士称，CVC可能在未来6-18个月退出。
CVC拒绝置评。
依据其欧洲同业5.1倍的核心市盈率计算，Sunrise的权益和债务可能估值约为32亿瑞郎(36亿美元)。
CVC在2010年以33亿瑞郎收购Sunrise，并曾想与瑞士第三大运营商Orange合并，但瑞士竞争委员会以可能导致消费者支付更高的价格为由予以否决。
“为了实现价格最大化，CVC很可能进行两手准备，可能在股市上市，也可能出售，”消息人士并称。
今年Sunrise的业务处境艰难，还不清楚是否能吸引其他电信公司的收购兴趣。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。
路透上海4月7日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行 推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持 债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。 上海清算所近期亦公布了3月统计数据，期末固定收益产品托管总量为158,860亿元，3 月净增5,109亿元。同业存单当月新增4,743亿元仍为主力，中期票据增加1,017亿元，超短 融和短融托管量分别下降227亿元和558亿元。 中债登数据显示，境外机构3月末在银行间债市托管量共计7,616亿元，当月增加122亿 元，亦终结此前连续两个月减持，不过一季度累计仍为减持172亿元；期末境外机构共持有 国债4,203亿元，占比约55%。 从按投资者分类的债券托管量来看，全国性商业银行、农村商业银行、保险机构、基金 类机构3月均增持债券，当月分别净增持808亿元、471亿元、466亿元和704亿元。 值得注意的是，城市商业银行当月逆势净减持债券530亿元，扭转此前两个
* 市场还关注美中领导人峰会及美国非农就业数据 * 欧元下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉发表鸽派暗示 * 美国3月非农就业报告料显示，就业岗位增加18万个 路透东京4月7日 - 美元兑避险货币日圆周五下跌，此前美国在叙利亚一空军基地发射巡航导弹，对叙利亚部队周四据称使用化学武器攻击做出回应。 一位美国官员称，已经完成此次攻击。 美元兑日圆 盘初温和上涨后回落，跌0.3%至110.40日圆，本周迄今跌幅为0.9%。日圆往往会在地缘政治局势紧张或投资者倾向避险时上涨。 上述要求匿名的美国官员称，位于地中海的美国海军军舰发射了大约50枚战斧导弹。打击目标之一是霍姆斯的一个空军基地。关于该目标的更多详细情况以及打击结果目前还不得而知。 本周叙利亚城镇Khan Sheikhoun发生化学武器袭击，特朗普在发出攻击命令的前一天将矛头指向叙利亚总统阿萨德。化武袭击导致至少70人死亡，其中包括许多儿童；叙利亚政府否认发动了此次袭击。 在叙利亚国内发生毒气袭击之后，美国总统特