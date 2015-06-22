独家：CVC和淡马锡将收购医药公司安沃勤的控股权--安沃勤董事长

路透伦敦6月22日 - 制药公司安沃勤(艾威群，Alvogen)的董事长和首席执行官(CEO)Robert Wessman称，欧洲私募股权基金CVC和新加坡主权财富基金--淡马锡[TEM.UL]将收购该公司的控股权。

Wessman曾担任阿特维斯(Actavis)的CEO，他在2009年创立了安沃勤，该公司生产非专利药。

一位消息人士周一称，收购的股份数目没有对外披露，但交易对安沃勤的估值约为20亿美元。

2014年Wessman将该公司的部分股份出售给私募股权基金Pamplona。公司的新股东还包括美国投资集团Vatera Healthcare Partners。Wessman和Pamplona将保留部分股份。

安沃勤发展迅速，目前在市场上销售350种非专利药，还通过几次并购进入亚太市场。该公司去年收购了韩国公司Dream Pharma。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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