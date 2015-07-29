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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 10:19 BJT

雪佛龙裁员1,500人 以应对油价下跌

路透7月28日 - 美国第二大石油公司雪佛龙(Chevron)(CVX.N)周二表示，将裁员1,500人，约占全球员工总数的2%，因该公司要削减成本，以应对油价下跌。

几乎所有被裁岗位都在德州和雪佛龙总部所在的加州。近年来雪佛龙在德州进行扩展，开发Permian地区的页岩油气。

雪佛龙在声明中称，有50名国际员工被裁，大约600个外包岗位被砍去。

该公司称，被裁的1,500个岗位中，有270个目前空缺，而且将不会补缺。

雪佛龙股价周二上涨3.6%，收报92.40美元。今年迄今该公司股价已经下跌17%。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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