美国考虑向叙利亚提供人道主义援助

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿2月8日电---美国官员周三表示，美国希望尽快与国际合作夥伴会晤，讨论终止叙利亚暴力和向其民众提供人道主义援助的方式。
白宫发言人卡尼(Jay Carney)对记者表示：“我们将在未来几天继续我们的积极讨论......明确国际社会为终止叙利亚暴力应采取的下步措施。”
卡尼表示，讨论旨在帮助叙利亚向和平、民主转型，但未给出细节。
美国国务院表示，新组织将以“民主叙利亚之友”的形式出现，着眼于加大对叙利亚政府的制裁并向叙利亚民众提供人道主义援助。
国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)在新闻简报会上表示：“美方始终着眼于在金融和法律方面有所准备，以便我们随时可以提供食品和药物等人道主义援助。”
“但我们必须与国际夥伴以及（叙利亚）邻国共同合作，以便找到适合帮助接收并分配援助物资的当地协调者。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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