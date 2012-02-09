美国考虑向叙利亚提供人道主义援助

路透华盛顿2月8日电---美国官员周三表示，美国希望尽快与国际合作夥伴会晤，讨论终止叙利亚暴力和向其民众提供人道主义援助的方式。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)对记者表示：“我们将在未来几天继续我们的积极讨论......明确国际社会为终止叙利亚暴力应采取的下步措施。”

卡尼表示，讨论旨在帮助叙利亚向和平、民主转型，但未给出细节。

美国国务院表示，新组织将以“民主叙利亚之友”的形式出现，着眼于加大对叙利亚政府的制裁并向叙利亚民众提供人道主义援助。

国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)在新闻简报会上表示：“美方始终着眼于在金融和法律方面有所准备，以便我们随时可以提供食品和药物等人道主义援助。”

“但我们必须与国际夥伴以及（叙利亚）邻国共同合作，以便找到适合帮助接收并分配援助物资的当地协调者。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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