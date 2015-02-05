“伊斯兰国”处决三名中国籍成员--报导

路透北京2月5日 - 中国官方媒体报导称，“伊斯兰国”处决了三名来自中国的“东突”成员；他们在叙利亚和伊拉克加入“伊斯兰国”，后来试图逃离。

《环球时报》去年12月报导称，约300名中国极端分子在抵达土耳其后加入“伊斯兰国”。

该报周四援引一名伊拉克库尔德区安全官员报导称，一名中国籍武装人员去年9月底在叙利亚被“伊斯兰国”逮捕、审判并枪决；因为他对‘伊斯兰国’的现实感到失望，想逃回土耳其上大学。

报导称：“另两名中国籍武装成员是2014年12月底在伊拉克境内与其他来自六个国家的11名成员被集体斩首的，‘伊斯兰国’给他们安的罪名是‘叛国罪’，指控他们试图逃离‘伊斯兰国’。”

中国外交部发言人洪磊并未在例行记者会上对该报导发表评论，但表示中国反对“一切形式的恐怖主义”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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