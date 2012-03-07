黑客Sabu上演无间道 与FBI合作数月

路透3月6日电（记者 Joseph Menn/Jim Finkle）---他是敦促数万Twitter用户奋起反抗、攻击政府和执法部门的全球头号通缉黑客，而他其实和美国联邦调查局（FBI）联手合作。

网络激进组织Anonymous的有力分支Lulz Security的领导人、网名“Sabu”的黑客真实身份周二被曝光，此人是现年28岁的纽约人Hector Xavier Monsegur。

Lulz Security的别名LulzSec可能更加为人熟知，该组织曾成功入侵索尼(6758.T)、FBI旗下位於亚特兰大的一家附属非盈利机构，和一系列与联邦政府合作的安全企业。该组织还曾侵入美国公共广播公司（PBS）和美国福克斯（Fox）广播公司，袭击阿拉伯国家政府网站支持该地区起义，甚至曾一度应公众要求选择攻击目标。

很多黑客听到Sabu被捕的消息後都非常震惊，因为此人技术高超，而且实际是Lulz的安全主管。

但是法院文件揭示的信息更为惊人--他从去年6月7日起就在与FBI合作。

“信任Sabu的人现在要惶恐了。大家正在删除硬盘数据。”前Anonymous成员Jennifer Emick称。Emick在Anonymous开始攻击美国政府後开始与Anonymous对立。

Jake Davis被指控为Lulz内部最为公共熟悉的人物“Topiary”，他於去年7月底被捕，他是Sabu开始与警方合作後在伦敦被捕的数名黑客之一。

Anonymous成员常去的聊天室周二气氛凝重，大家担忧谁是下一个被铺的人。一名成员警告称，FBI最好把“Sabu” Monsegur保护好。

Monsegur生于纽约，拥有大学学历，在多个技术岗位工作过。他罕见地兼有黑客天赋、工人阶级的敏感和政治信念。他的言谈和网上发帖令Lulz获得前所未有的影响范围和受欢迎度，Sabu经常看起来比较愤怒，而Topiary则幽默而且随意。

Monsegur住在一栋俯瞰曼哈顿下东区的14层建筑内。他的邻居Victor McCarty称，Monsegur“很少走出建筑。他总说他在电脑上忙着。”

Monsegur的反政府黑客行为随着联邦调查员的逼近而次数增加。他被捕後言辞更加刻薄，可能是因为FBI希望引出他的同伙。

Facebook接到搜查证，提供了Monsegur通过Facebook网络发出的信息，Monsegur随後於去年6月因信用卡诈骗罪被捕。

根据周二公布的文件，Monsegur同意与警方合作，并於去年8月15日秘密承认了Lulz组织一些最严重的罪行，以换取FBI在其判刑时为其争取宽大处理。

美国检察官和FBI周二宣布对另外五人提起诉讼，其中一人在芝加哥，两人在英国，两人在爱尔兰。

“此案显示，FBI在对付这些黑客组织时非常有成果。”前美国国土安全部下属的国家网络安全局局长、网络安全研究集团Team Cymru研究主管Jerry Dixon说道。

“FBI能够让一些成员供出其他成员，并层层推进，查获更多成员。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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