勒索病毒攻击情况缓解 黑客组织威胁继续发布恶意代码

路透华盛顿5月16日 - 肆虐全球的“想哭”(WannaCry)勒索软件发布者警告，将释出更多恶意代码，周二各国政府注意力已转向可能面临一波新的网络安全威胁。

自周五以来，此次网络攻击已感染超过30万台电脑，病毒扩散情况周二连续第二日缓解，但攻击者的身份和动机尚不得而知。

此次攻击利用了美国国家安全局上月泄露的工具。

勒索病毒幕后黑手--黑客组织Shadow Brokers周二威胁将发布更多新近的代码，让黑客侵入全球广泛使用的电脑、软件和电话之中。

该组织写的一篇博文承诺，从6月开始每月向任何愿意付钱获取科技界一些最大商业机密的人士公布相关工具。

其还威胁转储使用环球银行金融电讯协会(SWIFT)国际转账网络的银行数据，以及俄罗斯、中国、伊朗或朝鲜核计划与导弹计划的数据。“6月将公布更多细节，”该组织称。

“想哭”勒索软件的侵袭速度周二减缓，仅有少数、单一案例报告。

各国网络安全研究人员表示，发现证据表明这次“想哭”勒索软件的黑客攻击可能与朝鲜有关。

电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)和卡巴斯基实验室(Kaspersky Lab)周一表示，“想哭”勒索软件较早版本中一些代码还出现在Lazarus Group使用的程序中。多家公司的研究人员都已确认Lazarus Group是朝鲜的黑客机构。

韩国Hauri Labs的一位研究人员周二称，他们自己的发现与赛门铁克和卡巴斯基实验室一致。(完)