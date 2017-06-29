勒索病毒死灰复燃 全球逾60国企业中招

路透法兰克福/华盛顿6月28日 - 被研究人员称为“GoldenEye”或“Petya”的电脑病毒周三肆虐全球各地企业，病毒散播范围超过60个国家，包括孟买与洛杉矶的港口作业都受到影响，澳洲一家巧克力工厂也暂停作业。

风险模型企业Cyence表示，本周这波攻击以及上月“想哭”(WannaCry)病毒所造成的经济损失，总计可能达80亿美元。这样的估计数字凸显网路攻击日益猖狂导致全球企业面临严重的损失，重要的电脑网络因为这些攻击而陷入瘫痪。

“GoldenEye”或“Petya”电脑病毒周二从乌克兰开始散播。根据乌克兰警方与网络专家，当地新闻网站访问者的机器受到病毒感染，电脑还会因为下载一套流行会计税务软件受病毒感染的更新版而中毒。

丹麦航运巨擘--马士基集团(Maersk)(MAERSKb.CO)的货物订舱系统因而停摆，马士基旗下子公司--马士基集装箱码头公司营运的全球76个港口中，有一部分的作业因此发生堵塞。

马士基周三晚间表示，系统已经恢复正常，该公司通过推特称：“订单确认花费的时间将比往常长一点，但我们很高兴运送您的货物。”

美国联邦快递(FedEx) (FDX.N)表示，旗下TNT Express业务受到该病毒攻击，影响严重。这一病毒还传播到南美，中粮集团有限公司(COFCO)经营的阿根廷港口的活动遭打断。

恶意代码会把机器上的数据加密，感染该病毒后若想修复数据需要交300美元赎金，与全球5月爆发的想哭(WannaCry)病毒勒索方式类似。

安全专家表示，他们认为这次病毒袭击的目标是破坏乌克兰的电脑系统，而不是勒索，这次袭击使用了强大的清除软件，恢复丢失数据是不可能的。(完)